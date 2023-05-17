Окупанти посилюють атаки на Харківщину: за місяць 24 ракетні удари
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські війська посилили обстріли Харківської області, за місяць було 140 обстрілів, у тому числі 24 ракетні удари. Не обійшлося без обстрілів і минулої доби, є жертва. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли - ракетні", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Зі слів Синєгубова, цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.
За його словами, за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.
"Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років", - повідомив Синєгубов.
У селі Богуславка Ізюмського району, з його слів, ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.
"Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” - по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Окрім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.