Оккупанты усиливают атаки на Харьковскую область: за месяц 24 ракетных удара
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Российские войска усилили обстрелы Харьковской области, за месяц было 140 обстрелов, в том числе 24 ракетных удара. Не обошлось без обстрелов и за прошедшие сутки, есть жертва. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Российские оккупанты усиливают террористические атаки на мирное население области, используя все имеющееся оружие - ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие. По официальным данным, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область. В том числе 24 обстрела - ракетные", - сообщил глава ОВА.
Детали
По словам Синегубова, целями российской армии являются преимущественно гражданские объекты и мирное население, что нарушает нормы международного гуманитарного права.
По его словам, за минувшие сутки враг обстрелял не менее 24 населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Авиаударам врага подверглись Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка, под артиллерийским и минометным огнем были Казачья Лопань, Нестерное, Старица, Двуречанское, Каменка, Двуречная, Купянск, Волчанск и другие населенные пункты.
"В результате обстрела Купянска, к сожалению, погиб гражданский мужчина 50 лет", - сообщил Синегубов.
В селе Богуславка Изюмского района, по его словам, вражеским обстрелом повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
"За прошедшие сутки оккупанты снова попытались вести наступление в направлении Масютовки, но получили отпор наших защитников и отступили с потерями", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами “Калибр” - по гражданской инфраструктуре Николаева. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”, 13 крылатых ракет “Калибр” (2 ракеты подорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, “Искандер-М”), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.