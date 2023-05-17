Херсонщина: россияне ударили по больнице в Бериславе, есть повреждения

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"Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", - сообщил Прокудин.

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Также глава Херсонской ОГА добавил, что в результате обстрела, пациенты и работники больницы не пострадали.

Напомним

Российские войска усилили обстрелы Харьковской области, за месяц было 140 обстрелов, в том числе 24 ракетных удара. Не обошлось без обстрелов и за прошедшие сутки, есть жертва.

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