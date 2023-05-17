Херсонщина: россияне ударили по больнице в Бериславе, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На Херсонщине российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав, попали в реанимацию и центральные отделения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", - сообщил Прокудин.
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Также глава Херсонской ОГА добавил, что в результате обстрела, пациенты и работники больницы не пострадали.
Напомним
Российские войска усилили обстрелы Харьковской области, за месяц было 140 обстрелов, в том числе 24 ракетных удара. Не обошлось без обстрелов и за прошедшие сутки, есть жертва.
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