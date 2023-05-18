Унаслідок обстрілів Херсонщини 8 осіб постраждали та 3 загинули - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. За останню добу внаслідок обстрілів на Херсонщині загунуло троє та ще 8 людей постраждали. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр, пише УНН.
Цитата
"Через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) - дістали поранення", йдеться у повідомленні.
Деталі
За минулу добу противник здійснив 90 обстрілів, випустивши 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (8 снарядів).
Прокудін зазначає, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району.
Нагадаємо
На Херсонщині російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав, влучили в реанімацію і центральні відділення.