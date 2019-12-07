В результате авиаударов в Идлибе погибли по меньшей мере 20 гражданских

В центре, который ссылается на сеть информаторов на местах, утверждают, что среди жертв атак с воздуха восемь детей. Есть также информация о раненых вследствие авиаударов, сообщает агентство новостей AFP.

Ранее УНН сообщал о 15 погибших в результате авиаударов РФ и армии Асада.

Во время бомбардировок российской авиацией населенного пункта аль-Бара погибли четверо гражданских, в том числе и один ребенок. А в результате российских авиаударов по расположенному неподалеку городке Балюн погибли девять гражданских, в том числе и трое детей. В населенном пункте Абадета сброшены войсками Асада бочковые бомбы привели к гибели пяти гражданских, среди которых трое детей. Сообщается также о гибели еще одного ребенка в результате обстрелов с воздуха еще одного населенного пункта в Идлибе.

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Напомним, провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки “Хаят Тахрир аш-Шам”.

С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Впрочем, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.