В результате авиаударов в Идлибе погибли по меньшей мере 20 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мощные авиаудары армии сирийского правителя Башара Асада и союзных с ним российских войск в провинции Идлиб на северо-западе Сирии привели к многочисленным жертвам среди гражданских. В результате проведенных в субботу, 7 декабря, бомбардировок пяти населенных пунктов в этой сирийской провинции погибли не менее 20 гражданских лиц, сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на DW.
В центре, который ссылается на сеть информаторов на местах, утверждают, что среди жертв атак с воздуха восемь детей. Есть также информация о раненых вследствие авиаударов, сообщает агентство новостей AFP.
Ранее УНН сообщал о 15 погибших в результате авиаударов РФ и армии Асада.
Во время бомбардировок российской авиацией населенного пункта аль-Бара погибли четверо гражданских, в том числе и один ребенок. А в результате российских авиаударов по расположенному неподалеку городке Балюн погибли девять гражданских, в том числе и трое детей. В населенном пункте Абадета сброшены войсками Асада бочковые бомбы привели к гибели пяти гражданских, среди которых трое детей. Сообщается также о гибели еще одного ребенка в результате обстрелов с воздуха еще одного населенного пункта в Идлибе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сирии взорвалось авто: 15 человек погибли, 30 — ранены
Напомним, провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки “Хаят Тахрир аш-Шам”.
С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Впрочем, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.