Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Потужні авіаудари армії сирійського правителя Башара Асада та союзних до нього російських військ у провінції Ідліб на північному заході Сирії призвели до численних жертв серед цивільних. Унаслідок здійснених у суботу, 7 грудня, бомбардувань п’яти населених пунктів у цій сирійській провінції загинули щонайменше 20 цивільних осіб, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН із посиланням на DW.