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Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних

Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних

Київ • УНН

 • 9349 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Потужні авіаудари армії сирійського правителя Башара Асада та союзних до нього російських військ у провінції Ідліб на північному заході Сирії призвели до численних жертв серед цивільних. Унаслідок здійснених у суботу, 7 грудня, бомбардувань п’яти населених пунктів у цій сирійській провінції загинули щонайменше 20 цивільних осіб, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН із посиланням на DW.

У центрі, який посилається на мережу інформаторів на місцях, стверджують, що серед жертв атак з повітря восьмеро дітей. Є також інформація про поранених унаслідок авіаударів, повідомляє агенція новин AFP.

Раніше УНН повідомляв про 15 загиблих внаслідок авіаударів РФ та армії Асада.

Під час бомбардувань російською авіацією населеного пункту аль-Бара загинули четверо цивільних, у тому числі й одна дитина. А внаслідок російських авіаударів по розташованому неподалік містечку Балюн загинули дев’ятеро цивільних, у тому числі й троє дітей. У населеному пункті Абадета скинуті військами Асада бочкові бомби призвели до загибелі п’ятьох цивільних, серед яких троє дітей. Повідомляється також про загибель ще однієї дитини внаслідок обстрілів з повітря ще одного населеного пункту в Ідлібі.

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Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання “Хаят Тахрір аш-Шам”.

З вересня цього року в провінції в цілому дотримуються режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії. Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв відтоді загинули понад 200 цивільних.

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