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Умеров рассказал о первых шагах на посту министра обороны Украины

Умеров рассказал о первых шагах на посту министра обороны Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады заявил, что проведет аудит всех направлений в Минобороны. Кроме того, среди операционных первоочередных задач — подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16, передает УНН.

Детали

Умеров отметил, что Украине следует повысить оборонные способности отечественного производителя. Министерство со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.

Цитата

«Среди важных стратегических задач — мы должны повысить оборонные возможности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине», — сказал он.

Дополнение

Команда Минобороны планирует разработать концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новых вызовов, реалий и стандартов НАТО.

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Кроме того, Минобороны хочет ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Цитата

"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — сказал Умеров.

Добавим

6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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