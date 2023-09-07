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Умєров розповів про перші кроки на посаді міністра оборони України

Умєров розповів про перші кроки на посаді міністра оборони України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради заявив, що проведе аудит усіх напрямів у Міноборони. Окрім того, серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16, передає УНН.

Деталі

Умєров наголосив, що Україні варто підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника. Міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Цитата

«Серед важливих стратегічних завдань — ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», — сказав він.

Доповнення

Команда Міноборони планує розробити концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією національної безпеки і оборони відповідно до доктрини перемоги президента України, нових викликів, реалій і стандартів НАТО.

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Окрім того, Міноборони хоче запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

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"ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", — сказав Умєров.

Додамо

6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

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