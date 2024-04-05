Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Данные социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", свидетельствуют, что Рустему Умерову как министру обороны Украины доверяет меньше украинцев, чем доверяло Алексею Резникову, когда он занимал эту должность, пишет УНН.

Детали

В феврале 2024 года деятельность Умерова полностью одобряли 7% граждан, тогда как в феврале 2023-го доверие к министру было на уровне 26%.

По результатам опроса, по состоянию на февраль 2024 года 27% опрошенных ответили, что "скорее одобряют" деятельность Умерова на посту министра обороны, а 16% - "скорее не одобряют". Совсем не одобряют его 12% людей, а 39% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Напомним, что Умеров занял должность министра в сентябре 2023 года. Для сравнения - в феврале того же года министру обороны, кем был Алексей Резников, полностью доверяли 26% и 36% - частично (об этом также свидетельствуют данные опросов, которые проводила группа "Рейтинг"). В июне 2022-го доверие к Резникову было на уровне 37% ("полностью одобряю") и 38% ("скорее одобряю").

В апреле 2022 года деятельность министра обороны полностью одобряли 49% граждан, еще 30% говорили, что скорее одобряют, чем наоборот. 30% выбирали вариант "скорее одобряю", а 4% - "скорее не одобряю". Только 2% опрошенных полностью не доверяли министру.

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Методология

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года. Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n = 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные опроса взвешены по региональным (область проживания и тип населенного пункта) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±3,5 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 14%.