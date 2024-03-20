Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Формат общего будущего должен обсуждаться между представителями разных регионов Украины, вместе с тем, - Украина имеет общее будущее с жителями территорий, которые были оккупированы в 2022 году, и с жителями Крыма и Донбасса, которые были оккупированы в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает УНН.

Детали

Согласно результатам социологического исследования, большинство украинцев видят общее будущее с жителями территорий, которые были оккупированы Россией в 2014-м и 2022-м годах.

Более 90 % респондентов считает, что Украина имеет общее будущее с жителями территорий, которые были оккупированы в 2022-м году. 83 % опрошенных видят общее будущее с жителями Крыма и Донбасса, которые были оккупированы в 2014-м году.

Важно отметить, что большинство опрошенных готовы к обсуждению между представителями разных регионов Украины о формате общего будущего для стабилизации ситуации в стране после войны.

Четвертая часть готова согласиться на сохранение статуса автономии Крыма; около 20 % готовы поддержать введение переходной администрации под эгидой ООН на освобожденных территориях Донбасса и Крыма;

По мнению 48 %, обсуждение должно быть начато после завершения войны, но - 32 % респондентов считают, что процесс должен начаться уже сейчас; 19 % указали, что обсуждение должно начаться после стабилизации ситуации на фронте.

Относительно того, кому принадлежит почин в обсуждении, указываются следующие цифры:

51 % видят инициатором процесса граждан Украины, 39 % - местные органы власти, 33 % - национальные органы власти, 30 % - общественные организации.

Напомним,

Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоровв, возможно, в Швейцарии - иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Ранее УНН сообщал, что украинцы улучшили оценку экономической ситуации в стране и уровня благосостояния собственной семьи.