Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

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Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА
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Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль
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Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от уклонистов от мобилизации в обмен на снятие их с военных баз данных.
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Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине
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В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей
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Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура
В результате вражеского авиаудара по Великописаревской громаде Сумской области 19 марта погибла 74-летняя работница школы.