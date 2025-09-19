Умеров встретился с главой представительства НАТО в Украине: о чем шла речь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Патриком Тернером. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

По словам Умерова, речь, в частности, шла о гарантиях безопасности для Украины, их практическом наполнении, "а также шагах, которые укрепляют наше взаимодействие с Альянсом".

Подчеркнул: наша цель – устойчивый мир, основанный не на декларациях, а на конкретных механизмах защиты и реальных гарантиях безопасности для наших граждан