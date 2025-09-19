$41.190.02
Умеров встретился с главой представительства НАТО в Украине: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретился с главой представительства НАТО Патриком Тернером. Обсуждались гарантии безопасности для Украины и реализация программы PURL, позволяющей финансировать закупку американского вооружения.

Умеров встретился с главой представительства НАТО в Украине: о чем шла речь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Патриком Тернером. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Подробности

По словам Умерова, речь, в частности, шла о гарантиях безопасности для Украины, их практическом наполнении, "а также шагах, которые укрепляют наше взаимодействие с Альянсом".

Подчеркнул: наша цель – устойчивый мир, основанный не на декларациях, а на конкретных механизмах защиты и реальных гарантиях безопасности для наших граждан

- отметил секретарь СНБО Украины.

Он указал, что отдельной темой разговора с главой представительства НАТО стала реализация программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – нового механизма, который позволяет партнерам финансировать закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Это позволяет быстрее закрывать наши приоритетные оборонные потребности и укрепляет общий трансатлантический фронт поддержки

- подчеркнул Умеров.

Он поблагодарил Патрика Тернера и всю команду Представительства НАТО за "последовательную поддержку и готовность вместе усиливать безопасность Украины и всей Европы".

Напомним

В Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Рустем Умеров
НАТО
Европа
Соединённые Штаты
Украина