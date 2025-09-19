$41.190.02
18 вересня, 19:49 • 7640 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 16064 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 21401 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 31849 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 43143 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24907 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 21176 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 33245 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16468 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 51805 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся з головою представництва НАТО Патріком Тернером. Обговорювалися гарантії безпеки для України та реалізація програми PURL, що дозволяє фінансувати закупівлю американського озброєння.

Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні: про що йшла мова

Секретар Ради національної безпеки і оброрни України Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами Умєрова, мова, зокрема, йшла про гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, "а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом".

Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян

- зазначив секретар РНБО України.

Він вказав, що окремою темою розмови з головою представництва НАТО стала реалізація програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – нового механізму, який дає змогу партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.

Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки

- підкреслив Умєров.

Він подякував Патріку Тернеру та всій команді Представництва НАТО за "послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи".

Нагадаємо

В Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL.

Ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський відповів, що увійде в пакет допомоги в рамках програми PURL17.09.25, 18:23 • 3796 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
НАТО
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна