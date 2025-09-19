Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні: про що йшла мова

Секретар Ради національної безпеки і оброрни України Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.

За словами Умєрова, мова, зокрема, йшла про гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, "а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом".

Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян