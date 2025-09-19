Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні: про що йшла мова
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся з головою представництва НАТО Патріком Тернером. Обговорювалися гарантії безпеки для України та реалізація програми PURL, що дозволяє фінансувати закупівлю американського озброєння.
Секретар Ради національної безпеки і оброрни України Рустем Умєров провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.
Деталі
За словами Умєрова, мова, зокрема, йшла про гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, "а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом".
Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян
Він вказав, що окремою темою розмови з головою представництва НАТО стала реалізація програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – нового механізму, який дає змогу партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.
Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки
Він подякував Патріку Тернеру та всій команді Представництва НАТО за "послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи".
В Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL.
