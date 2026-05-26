Умеров прибыл в Берлин на переговоры с Германией, Францией и Британией - Politico

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин во вторник для переговоров на фоне предупреждения россии иностранным дипломатам покинуть Киев из-за запланированных авиаударов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Двое людей, знакомых со встречей, сообщили, что "Умеров встретится с советниками по национальной безопасности группы E3 Германии, Франции и Великобритании".

Пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца отказался от комментариев, ссылаясь на "конфиденциальную встречу". Посольство Украины в Берлине также отказалось от комментариев. Умеров, который является секретарем СНБО, был в понедельник в Брюсселе для переговоров с высокопоставленным чиновником Европейской комиссии по сотрудничеству в оборонной промышленности и рано во вторник вылетел в Берлин, пишет издание.

Дипломатическое взаимодействие происходит в решающий момент после того, как россия осуществила массированную атаку на Киев в минувшие выходные и угрожала дальнейшими "последовательными и системными ударами". Министерство иностранных дел россии призвало дипломатов и иностранных граждан покинуть город "как можно скорее", в то время как посол ЕС в Украине отвергла это требование, заявив: "Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной".

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу сделал заявление, которое Politico трактовало как то, что Америка "отступила" бы от мирных переговоров, которые она ведет, заявив, что они "к сожалению, не были плодотворными", и добавил: "Если кто-то другой хочет этим заниматься, он должен".

Европейские чиновники в последние недели обсуждали, обращаться ли напрямую к главе кремля владимиру путину для переговоров, и на эту роль упоминались такие имена, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотя она сказала, что не будет подходящим человеком, указывает издание.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в начале этого месяца заявил немецкой газете Welt, что группа E3 "предпримет новую попытку снова начать переговоры - с большей ролью Европы в ближайшие недели и месяцы". Мерц провел мирные переговоры для Украины в Берлине в декабре, в которых участвовали американцы, но не россияне, с незначительным прогрессом, указывает издание.

Новые переговоры E3 с Умеровым в Берлине проходят на фоне того, что Politico описало как "напряженность" между Мерцем и Зеленским после того, как канцлер Германии опубликовал письмо, в котором предлагает Украине урезанное "ассоциированное членство", прежде чем она потенциально станет полноправным членом ЕС на более позднем этапе.

Президент Украины отклонил предложение Мерца в минувшие выходные, заявив, что "место Украины в Европейском Союзе также должно быть полным, полноценным и полноправным".

Один дипломат ЕС, которому также была предоставлена анонимность для свободного высказывания, сказал, что время было "примечательным".

"На прошлой неделе многие в Брюсселе спрашивали, почему Мерц публично призывает Украину к ассоциированному членству именно сейчас, - сказал дипломат, - То, что Умеров сегодня находится в Берлине, свидетельствует о том, что существует четкая связь во времени".