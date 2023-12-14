Умеров анонсировал японско-украинскую конференцию по созданию оборонных предприятий

Для активизации дальнейшего сотрудничества Украины и Японии, в частности по созданию совместных оборонных предприятий, инициировано проведение специальной японско-украинской конференции в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Спасибо Японии за участие в ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, которые значительно усиливают украинскую армию. Обсудили это во время теплой встречи с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори - написал Умеров в Facebook.

Он выразил искреннюю благодарность японскому народу и правительству за всестороннюю и непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Также министр призвал японские компании, работающие в сфере высоких технологий, электроники и робототехники, сотрудничать с украинским оборонным сектором. Для активизации нашего дальнейшего сотрудничества, в частности по созданию совместных оборонных предприятий, чиновники инициировали проведение специальной японско-украинской конференции в ближайшее время.

Дополнение

Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов. Средства пойдут, в частности, на восстановление государства от российской агрессии.