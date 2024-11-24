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Умер третий ребенок из семьи, которая отравилась грибами на Тернопольщине

Умер третий ребенок из семьи, которая отравилась грибами на Тернопольщине

Киев  •  УНН

 • 4372 просмотра

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13-летняя Мария Микульская стала четвертой жертвой отравления грибами в семье из Копычинцев. Ранее умерли сожитель матери и еще двое детей. Еще четверо пострадавших детей в больницах.

Умер третий ребенок из семьи из села Копычинцы на Тернопольщине, которая отравилась грибами. Об этом УНН пишет со ссылкой на городской совет.

Детали

Умерла 13-летняя Мария Микульская, она находилась в больнице.

С большой грустью сообщаем о смерти Марии Микульской, которая родилась 23 августа 2011 года. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной отравлением дикорастущими грибами, несмотря на все усилия врачей, ее сердце перестало биться во время пребывания в больнице

- сообщили в Копичинецком городском совете.
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Это уже четвертая смерть в этой семье. Ранее сообщали о смерти сожителя матери и двух детей.

Напомним

Ранее Минздрав сообщал, что семья из Копычинцев Чертковского района Тернопольской области отравилась грибами, которые собрал в лесу мужчина. Отравился он сам и восемь детей - семеро из этой семьи и один ребенок из другой, которая гостила в семье. Всех госпитализировали в разные больницы Тернополя, Львова и Киева. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные - в тяжелом.

Грибы семья потребляла 27 октября. В тот же вечер дети почувствовали себя плохо, но мать обратилась к врачам только 30 октября.

1 ноября в Тернопольской областной клинической больнице умер 59-летний мужчина, который насобирал и накормил грибами детей. 10 ноября умер еще один ребенок - 13-летняя Виктория, которая гостила в многодетной семье и вместе с ними ела грибы. 4 ноября полиция Тернопольщины сообщила о смерти 4-летнего ребенка, которого лечили во Львове. У ребенка отказала печень, ему срочно нашли донора, но это не помогло.

Полиция открыла уголовное дело по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и не будет переквалифицировать его. Матери грозит до 5 лет заключения.

На Волыни беременная потеряла ребенка после отравления грибами21 окт. 2024, 13:48 • 16327 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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