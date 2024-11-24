Умер третий ребенок из семьи, которая отравилась грибами на Тернопольщине

Умер третий ребенок из семьи из села Копычинцы на Тернопольщине, которая отравилась грибами. Об этом УНН пишет со ссылкой на городской совет.

Детали

Умерла 13-летняя Мария Микульская, она находилась в больнице.

С большой грустью сообщаем о смерти Марии Микульской, которая родилась 23 августа 2011 года. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной отравлением дикорастущими грибами, несмотря на все усилия врачей, ее сердце перестало биться во время пребывания в больнице - сообщили в Копичинецком городском совете.

Это уже четвертая смерть в этой семье. Ранее сообщали о смерти сожителя матери и двух детей.

Напомним

Ранее Минздрав сообщал, что семья из Копычинцев Чертковского района Тернопольской области отравилась грибами, которые собрал в лесу мужчина. Отравился он сам и восемь детей - семеро из этой семьи и один ребенок из другой, которая гостила в семье. Всех госпитализировали в разные больницы Тернополя, Львова и Киева. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные - в тяжелом.

Грибы семья потребляла 27 октября. В тот же вечер дети почувствовали себя плохо, но мать обратилась к врачам только 30 октября.

1 ноября в Тернопольской областной клинической больнице умер 59-летний мужчина, который насобирал и накормил грибами детей. 10 ноября умер еще один ребенок - 13-летняя Виктория, которая гостила в многодетной семье и вместе с ними ела грибы. 4 ноября полиция Тернопольщины сообщила о смерти 4-летнего ребенка, которого лечили во Львове. У ребенка отказала печень, ему срочно нашли донора, но это не помогло.

Полиция открыла уголовное дело по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и не будет переквалифицировать его. Матери грозит до 5 лет заключения.

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