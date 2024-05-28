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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 13:13  •  4853 просмотра

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Александр Мартыненко, основатель и руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина", умер во вторник в возрасте 64 лет в Киеве.

На 64-м году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, передает УНН со ссылкой на сообщение агентства.

"Информационное агентство  с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", - говорится в сообщении.

Добавим

Александр Мартыненко родился 22 августа 1960 года в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета.

Работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета (1987-1990),

корреспондентом, редактором отдела газеты «Ориентир Дип» (1990-1992), главным редактором агентства «Харьков-новости» (1992),

президентом агентства «Интерфакс-Украина» (1992-1998),

заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001);

с 2003 - генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Кроме того Мартыненко был членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (2002-2003).

Антонина Туманова

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