Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.