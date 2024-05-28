Помер засновник і керівник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Київ • УНН
Олександр Мартиненко, засновник і керівник інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", помер у вівторок у віці 63 років у Києві.
На 64-му році життя помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, передає УНН із посиланням на повідомлення агентства.
"Інформаційне агентство з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.
Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990),
кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп" (1990—1992), головним редактором агентства "Харків-новини" (1992),
президентом агентства "Інтерфакс-Україна" (1992—1998),
заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001);
від 2003 — генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Окрім того Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).