Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах

Актер Майкл Эммет Уолш, который был перед камерой более шести десятилетий и снялся в большом количестве известных фильмов, в частности в роли полицейского в фильме "Бегущий по лезвию" ("Blade Runner"), умер во вторник в Вермонте, США, в возрасте 88 лет. Об этом передает УНН, со ссылкой на DPA и Variety.

Детали

Американский актер Майкл Эммет Уолш умер во вторник 19 марта, подтвердил его менеджер Сэнди Джозеф. Во вторник у него произошла остановка сердца в больнице американского штата Вермонт.

Эммет Уолш привнес свое уникальное лицо и странное присутствие в более 100 фильмов, среди которых "Blood Simple", "Blade Runner", "Straight Time" и другие.

Актер, родившийся в Нью-Йорке в 1935 году, в полном метре дебютировал в 1969 году в музыкальном фильме "Ресторан Алисы". Снялся также в вестерне "Маленький большой человек" (1970) с Дастином Хоффманом, комедии "Как дела, док?" (1972) с Райаном О'Нилом и Барбарой Стрейзанд, "В богатстве нет стыда" (1979) со Стивом Мартином и тюремной драме "Брубейкер" (1980) с Робертом Редфордом.

В течение своей долгой и плодотворной карьеры Уолш работал с одними из самых выдающихся актеров, появляясь на экране вместе с Полом Ньюманом, Дастином Хоффманом, Харрисоном Фордом, Стивом Мартином и Леонардо Ди Каприо.

В 1982 году режиссер Ридли Скотт пригласил его вместе с Харрисоном Фордом для сїемок фантастического триллера "Blade Runner".

Уолш также участвовал в режиссерском дебюте Итана и Джоэла Коэнов. В фильме "Простая кровь" ("Blood Simple", 1984) он сыграл роль беспринципного частного детектива. Эта роль принесла ему награду "Оскар" как лучшему актеру в главной роли.

Напомним,

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