В рф умер актер и режиссер Александр Ширвиндт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  105835 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  108218 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  114222 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  106285 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125610 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119512 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128467 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141301 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128301 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127393 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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12 марта 2024, 06:25  •  279126 просмотра

В рф умер актер и режиссер Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт, известный российский актер, режиссер и бывший художественный руководитель российского театра сатиры, умер в возрасте 89 лет в московской больнице из-за проблем с сердцем.

Новости Мира •   •  4473 просмотра
В рф умер актер и режиссер Александр Ширвиндт

Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 20 человек, включая спасателей и парамедиков, что заставило Президента Украины Зеленского пообещать возмездие российским убийцам.

Война •   •  8910 просмотра
Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе

Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек

В результате утреннего нападения на Одессу погибли 20 человек, 75 получили ранения, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.

Война •   •  11067 просмотра
Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек

В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников

29-летний пожарный Денис Колесников погиб во время ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Одесской области, выполняя свои служебные обязанности.

Война •   •  11526 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников

Определили соответствующие задачи и сроки: Зеленский провел совещание по производству высокотехнологичных дронов

Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил увеличение производства мощных беспилотников дальнего радиуса действия для защиты Украины от российских атак, определив соответствующие задачи и сроки.

Война •   •  12347 просмотра
Определили соответствующие задачи и сроки: Зеленский провел совещание по производству высокотехнологичных дронов

Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 - Костин

Вражеский ракетный обстрел Одессы привел к 19 погибшим и 73 раненым, среди которых местные жители, медики и работники аварийно-спасательных служб.

Война •   •  12227 просмотра
Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 - Костин

Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА

41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.

Война •   •  12832 просмотра
Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА

Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира

Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине и обсудил подготовку к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии, недавние нападения россии на Украину, включая ракетный удар по жилому дому в Одессе.

Война •   •  12573 просмотра
Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира

Тайвань планирует создать собственный спутниковый интернет, чтобы уменьшить зависимость от Starlink

Тайвань планирует построить собственную спутниковую интернет-сеть, чтобы обеспечить устойчивость коммуникационной инфраструктуры к потенциальным угрозам со стороны Китая и кибератакам.

Новости Мира •   •  11731 просмотра
Тайвань планирует создать собственный спутниковый интернет, чтобы уменьшить зависимость от Starlink

"Роби своє": переселенец из Донецкой области основал в Черкасской области грибную ферму

Переселенец из Донецкой области Юрий Душенко победил в конкурсе бизнес-идей и открыл грибную ферму в Черкасской области, получив грантовое финансирование.

Общество •   •  13795 просмотра
"Роби своє": переселенец из Донецкой области основал в Черкасской области грибную ферму