В московской больнице в возрасте 89 лет умер актер и режиссер Александр Ширвиндт, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В 2000-2021 годах Ширвиндт был художественным руководителем российского Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Как пишет Telegram-канал Mash, предварительная причина смерти Александра Ширвиндта - проблемы с сердцем.

По информации Mash, в 2019 году Ширвиндт перенес операцию - ему установили кардиостимулятор. В 2020 году он перенес пневмонию на фоне ковида, а летом 2022 года актеру врачи диагностировали стенокардию.

Добавим

Ширвиндт неоднократно незаконно посещал с гастролями оккупированный в 2014 году россией украинский Крым, в частности в 2015 году. С 2017 года он является фигурантом базы центра "Миротворец" как лицо, нарушившее государственную границу Украины и представляющее угрозу национальной безопасности Украины.