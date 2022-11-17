Обломок застрял в пальто: в Днепре из-за ракетной атаки ранена сотрудница мэрии - Филатов

Цитата

"Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют", - написал Филатов и обнародовал фото.

Детали

По словам мэра, во время сегодняшнего ракетного обстрела работница мэрии и ее коллега просто делали свою работу, помогали немощным старикам.

Дополнение

В Днепре известно о 14 пострадавших из-за утренней атаки рашистов.