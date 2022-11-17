Обломок застрял в пальто: в Днепре из-за ракетной атаки ранена сотрудница мэрии - Филатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram сообщил, что одной из пострадавших из-за утренней ракетной атаки армии рф является сотрудница мэрии, пишет УНН.
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"Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют", - написал Филатов и обнародовал фото.
Детали
По словам мэра, во время сегодняшнего ракетного обстрела работница мэрии и ее коллега просто делали свою работу, помогали немощным старикам.
Дополнение
В Днепре известно о 14 пострадавших из-за утренней атаки рашистов.