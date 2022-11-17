Уламок застряг у пальто: у Дніпрі через ракетну атаку поранено працівницю мерії - Філатов

Цитата

"Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують", - написав Філатов і оприлюднив фото.

Деталі

Зі слів мера, під час сьогоднішнього ракетного обстрілу працівниця мерії та її колега просто робили свою роботу, допомагали немічним стареньким.

Доповнення

У Дніпрі відомо про 14 постраждалих через ранкову атаку рашистів.