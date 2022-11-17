Уламок застряг у пальто: у Дніпрі через ракетну атаку поранено працівницю мерії - Філатов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив, що однією із постраждалих через ранкову ракетну атаку армії рф є співробітниця мерії, пише УНН.
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"Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують", - написав Філатов і оприлюднив фото.
Деталі
Зі слів мера, під час сьогоднішнього ракетного обстрілу працівниця мерії та її колега просто робили свою роботу, допомагали немічним стареньким.
Доповнення
У Дніпрі відомо про 14 постраждалих через ранкову атаку рашистів.