Обломок древнего метеорита продали за более 237 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Редкий 70-фунтовый метеорит продали за рекордные 237,5 тыс. долларов на аукционе Christie's. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аукциона.
Подобно всем железным метеоритам, этот происходит от астероидного пояса между Марсом и Юпитером и возраст его составляет более четырех миллиардов лет. Начальная стоимость лота составляла 150,000 - 250,000 долларов. Но кто приобрел его, не сообщается.
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По словам бывшего владельца лота, этот экземпляр необычен тем, что имеет несколько изогнутую поверхность, напоминающую скульптуры Генри Мура, в отличие от других, наиболее необкатанных.
В прошлом году аукционный дом Christie's провел 16 винных живых аукционов по всему миру.
Rare 70 pound meteorite sells for record $ 237,000 at Christie's https://t.co/dg0gUha3vu- CNBC (@CNBC) 14 февраля 2018