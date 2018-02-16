Уламок давнього метеорита продали за майже 238 тис. дол.

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Рідкісний 70-фунтовий метеорит продали за рекордні 237,5 тис. доларів на аукціоні Christie's. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт аукціону.

Подібно до всіх залізних метеоритів, цей походить від астероїдного поясу між Марсом і Юпітером і вік його становить понад чотирьох мільярдів років. Початкова вартість лота складала 150,000 - 250,000 доларів. Але хто придбав його, не повідомляється.

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За словами колишнього власника лота, цей екземпляр незвичайний тим, що має трохи вигнуту поверхню, яка нагадує скульптури Генрі Мура, на відміну від інших, найбільш необкатаних.

Нагадаємо, минулого року аукціонний будинок Christie's провів 16 винних живих аукціонів по всьому світу.

 

Rare 70 pound meteorite sells for record $237,000 at Christie's https://t.co/dg0gUha3vu

— CNBC (@CNBC) 14 лютого 2018 р.

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