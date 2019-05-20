Обломки снесенного забора на Институцкой до сих пор на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Снесенный забор на аллее Героев Небесной Сотни до сих пор не убрали, передает корреспондент УНН.
В Киеве обломки снесенного активистами С14 забора возле улицы Институтской, до сих не убрали.
Напомним, в Национальном музее Революции Достоинства назвали погромом снос забора на аллее Героев Небесной Сотни.
Как сообщал УНН, в субботу, 18 мая, представители С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве.
Ранее руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следственные эксперименты по расстрелу Небесной сотни на улице Институтской в Киеве до сих пор продолжаются, поскольку в следственные прокуроров все еще поступают дополнительные ходатайства от потерпевших.
По словам директора ГБР Романа Трубы, Управление спецрасследований Генпрокуратуры имеет право расследовать "дело Майдана" до ноября 2020 года.