Генпрокуратура має право розслідувати злочини на Майдані до 2020 року - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Управління спецрозслідувань Генпрокуратури має право розслідувати "справи Майдану" до листопада 2020 року. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає УНН.
" Я займаю позицію, що це листопад 2020 року, тому що законодавець говорить про два роки з моменту початку роботи ДБР. Ми розпочали свою роботу в листопаді 2018 року", - сказав він.
Директор ДБР також повідомив, що має намір обговорити це питання під час зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком.
Як повідомляв УНН, У ГПУ планують завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі УНН начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду.
Нагадаємо, 8 грудня Генеральна прокуратури України завершила експертизу у кримінальному провадженні стосовно розстрілів на Майдані.
Нагадаємо, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.