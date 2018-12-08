ГПУ завершила експертизу у справі розстрілів на Майдані - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральна прокуратури України завершила експертизу у кримінальному провадженні стосовно розстрілів на Майдані. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, накази розстріляти мирний Майдан. Експертиза тривала довго, але її висновки підтверджують фактаж дуже важко зібраний нашими слідчими. Відтак, на початку наступного року ми завершимо слідство і зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше вже й обвинуваченим докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк та їхні підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загинуло більше 100 осіб, більше 1,5 тис. поранених”, — розповів Луценко.
На думку Генпрокурора, суд над цими особами є найочікуванішим за останні роки. “Думаю, що це буде найважливішою подією першої половини наступного року”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і завершення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській.
Нагадаємо, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.