ГПУ: слідчий експеримент на Інститутській проводиться у справі "чорної сотні "Беркуту"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Слідчий експеримент у справі щодо розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року проводиться у Києві на алеї Героїв Небесної сотні, що колись була частиною вулиці Інститутської, для уточнення даних, які з’явилися в епізоді про "чорну сотню "Беркуту". Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив прокурор відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донськой, передає кореспондент УНН.
"Вперше ці експерименти були проведені у березні-липні 2014 року - за "гарячими слідами". Зараз проводяться уточнюючі експерименти у справі "чорної сотні "Беркуту" по нових обставинах", - сказав Донськой.
У свою чергу начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк зазначив, що тимчасовий демонтаж меморіалу "Небесної сотні" на алеї був проведений з метою відтворення того рельєфу місцевості, який був під час розстрілів активістів у 2014 році. Горбатюк зазначив, що слідчі дії проводяться і будуть проведені якомога швидше. Крім того, прокурор зазначив, що подібні заходи відбувалися і у 2016, і у 2017 роках.
Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і завершення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській.
Нагадаємо, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.