ГПУ: слідчий експеримент на Інститутській проводиться у справі "чорної сотні "Беркуту"

"Вперше ці експерименти були проведені у березні-липні 2014 року - за "гарячими слідами". Зараз проводяться уточнюючі експерименти у справі "чорної сотні "Беркуту" по нових обставинах", - сказав Донськой.

У свою чергу начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк зазначив, що тимчасовий демонтаж меморіалу "Небесної сотні" на алеї був проведений з метою відтворення того рельєфу місцевості, який був під час розстрілів активістів у 2014 році. Горбатюк зазначив, що слідчі дії проводяться і будуть проведені якомога швидше. Крім того, прокурор зазначив, що подібні заходи відбувалися і у 2016, і у 2017 роках.

Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і завершення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській.

Нагадаємо, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.