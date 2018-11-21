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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95089 просмотра

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ГПУ: следственный эксперимент на Институтской проводится по делу "черной сотни "Беркута"

ГПУ: следственный эксперимент на Институтской проводится по делу "черной сотни "Беркута"

Киев  •  УНН

 • 15373 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Следственный эксперимент по делу о расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 года проводится в Киеве на аллее Героев Небесной сотни, что когда-то была частью улицы Институтской, для уточнения данных, которые появились в эпизоде ​​о "черной сотни "Беркута". Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, передает корреспондент УНН.

"Впервые эти эксперименты были проведены в марте-июле 2014 года - по "горячим следам". Сейчас проводятся уточняющие эксперименты по делу "черной сотни "Беркута" по новым обстоятельствам", - сказал Донской.

В свою очередь начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк отметил, что временный демонтаж мемориала "Небесной сотни" на аллее был проведен с целью воспроизведения того рельефа местности, который был во время расстрелов активистов в 2014 году. Горбатюк отметил, что следственные действия проводятся и будут проведены как можно быстрее. Кроме того, прокурор отметил, что подобные мероприятия проходили и в 2016-м, и в 2017 годах.

Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.

Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.

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