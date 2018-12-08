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ГПУ завершила экспертизу по делу расстрелов на Майдане - Луценко

Киев • УНН

 • 11931 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу в уголовном производстве в отношении расстрелов на Майдане. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

ГПУ завершила экспертизу по делу расстрелов на Майдане - Луценко

"Мы завершили экспертизу по делу лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. Экспертиза длилась долго, но ее выводы подтверждают фактаж очень трудно собранный нашими следователями. Следовательно, в начале следующего года мы завершим следствие и сможем предъявить обществу, подозреваемым, а потом уже и обвиняемым доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк и их подчиненные отдали преступные приказы, по которым на Майдане погибло более 100 человек, более 1,5 тыс. ранены", - рассказал Луценко.

По мнению генпрокурора, суд над этими лицами является ожидаемым за последние годы. "Думаю, что это будет самым важным событием первой половины следующего года", - добавил он.

Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и завершения эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.

Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесен приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.

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