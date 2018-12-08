ГПУ завершила экспертизу по делу расстрелов на Майдане - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу в уголовном производстве в отношении расстрелов на Майдане. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Мы завершили экспертизу по делу лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. Экспертиза длилась долго, но ее выводы подтверждают фактаж очень трудно собранный нашими следователями. Следовательно, в начале следующего года мы завершим следствие и сможем предъявить обществу, подозреваемым, а потом уже и обвиняемым доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк и их подчиненные отдали преступные приказы, по которым на Майдане погибло более 100 человек, более 1,5 тыс. ранены", - рассказал Луценко.
По мнению генпрокурора, суд над этими лицами является ожидаемым за последние годы. "Думаю, что это будет самым важным событием первой половины следующего года", - добавил он.
Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и завершения эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.
Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесен приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.