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Генпрокуратура имеет право расследовать преступления на Майдане до 2020 года - Труба

Генпрокуратура имеет право расследовать преступления на Майдане до 2020 года - Труба

Киев  •  УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Управление спецрасследований Генпрокуратуры имеет право расследовать "дело Майдана" до ноября 2020 года. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает УНН.

"Я занимаю позицию, что это ноябрь 2020 года, так как законодатель говорит о двух годах с момента начала работы ГБР. Мы начали свою работу в ноябре 2018", - сказал он.

Директор ГБР также сообщил, что намерен обсудить этот вопрос во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко.

Как сообщал УНН, в ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта .

Напомним, в эксклюзивном комментарии УНН начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что дела в отношении организаторов расстрела Майдана пока невозможно передать в суд .

Напомним, 8 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу в уголовном производстве в отношении расстрелов на Майдане.

Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них приговорены к лишению свободы.

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