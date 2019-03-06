Генпрокуратура имеет право расследовать преступления на Майдане до 2020 года - Труба

"Я занимаю позицию, что это ноябрь 2020 года, так как законодатель говорит о двух годах с момента начала работы ГБР. Мы начали свою работу в ноябре 2018", - сказал он.

Директор ГБР также сообщил, что намерен обсудить этот вопрос во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко.



Как сообщал УНН, в ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта .



Напомним, в эксклюзивном комментарии УНН начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что дела в отношении организаторов расстрела Майдана пока невозможно передать в суд .



Напомним, 8 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу в уголовном производстве в отношении расстрелов на Майдане.



Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них приговорены к лишению свободы.