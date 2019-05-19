У музеї Революції Гідності назвали знесення паркану погромом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Національному музеї Революції Гідності назвали погромом знесення паркану на алеї Героїв Небесної Сотні. Про це йдеться в заяві музею на офіційному сайті.
"Зауважимо, загорожа є обов’язковим елементом на будівельному майданчику. Поміж іншим, вона убезпечувала демонтовану бруківку від розкрадання. Ситуація з будівництвом Меморіалу показова, і для нас не є несподіваною (проте від того не стає менш прикрою)", - йдеться в заяві.
Представники музею заявили, що ніколи не ігнорували потреби слідства, якщо їм повідомляли про них.
"Поява Музею, спорудження меморіалу, наша щоденна діяльність зі збереження пам’яті та популяризації цінностей Майдану – це реалізація запиту суспільства на таку установу і таку діяльність", - додали у музеї.
Нагадаємо, в суботу, 18 травня, представники С14 знесли паркан на алеї Небесної Сотні в Києві.