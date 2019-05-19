В музее Революции Достоинства назвали снос забора погромом

"ОТметим, ограда является обязательным элементом на строительной площадке. Между прочим, она охраняла демонтированную брусчатку от хищения. Ситуация со строительством Мемориала показательна, и для нас не является неожиданной (но от этого не становится менее досадной)", - говорится в заявлении.

Представители музея заявили, что никогда не игнорировали потребности следствия, если им сообщали о них.

"Появление музея, сооружения мемориала, наша ежедневная деятельность по сохранению памяти и популяризации ценностей Майдана - это реализация запроса общества на такое учреждение и такую деятельность", - добавили в музее.

Напомним, в субботу, 18 мая, представители С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве.