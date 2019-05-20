Уламки знесеного паркану біля Інституцької ще досі на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Наразі знесений паркан на алеї Героїв Небесної Сотні ще досі не прибрали, передає кореспондент УНН.
У Києві уламки знесенного активістами С14 паркану біля вулиці Інститутської, ще досі не прибрали.
Нагадаємо, у Національному музеї Революції Гідності назвали погромом знесення паркану на алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляв УНН, в суботу, 18 травня, представники С14 знесли паркан на алеї Небесної Сотні в Києві.
Раніше керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі експерименти щодо розстрілу Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві досі тривають, оскільки до слідчих прокурорів все ще надходять додаткові клопотання від потерпілих.
За словами директора ДБР Романа Труби, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури має право розслідувати "справи Майдану" до листопада 2020 року.