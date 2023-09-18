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Укрзализныця изменит маршруты некоторых поездов в октябре и ноябре из-за ремонтных работ

Укрзализныця изменит маршруты некоторых поездов в октябре и ноябре из-за ремонтных работ

Киев • УНН

 • 210051 просмотра

КИЕВ.18 сентября. УНН. В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном участке Надворная — Делятин в октябре и ноябре, некоторые поезда будут курсировать по измененному маршруту, сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Цитата

“Продолжаем проведение ремонтных работ на участке Надворная — Делятин на октябрь и начало ноября и, соответственно, меняем маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты октября и ноября”, - говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что завершение ремонта до начала зимы позволит железнодорожникам обеспечить комфортные перевозки пассажиров в направлении гор.

Детали

Отмечается, что некоторые поезда будут курсировать только до Ивано-Франковска вместо Рахова и Ясини. Это коснется следующих рейсов:

Поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

Поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

Поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

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Поезд №130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

Поезд №55/56 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Поезд №357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

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Кроме того, на время ремонта временно не будут курсировать такие региональные поезда в следующие даты:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов — Рахов;

в те же даты, поезда №753/754 и 755/756 Рахов — Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября отправлением из Рахова, поезд №815/816 Львов — Рахов;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

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