Укрзалізниця змінить маршрути деяких поїздів у жовтні та листопаді через ремонтні роботи
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. У Звʼязку з проведенням ремонтних робіт на залізничній дільниці Надвірна — Делятин у жовтні та листопаді, деякі поїзди будуть курсувати за зміненим маршрутом, повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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“Продовжуємо проведення ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин на жовтень та початок листопада та, відповідно, змінюємо маршрут курсування низки поїздів у певні дати жовтня та листопада”, - йдеться у повідомленні перевізника.
Зазначається, що завершення ремонту до початку зими дозволить залізничникам забезпечити комфортні перевезення пасажирів у напрямку гір.
Деталі
Зазначається, що деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні. Це торкнеться наступних рейсів:
Поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада;
Поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;
Поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29, 30 та 31 жовтня і 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
Поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Чернівців 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Чернівців до Одеси 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
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Поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме до Чернівців 16, 18, 22, 24, 30 жовтня, і з Чернівців до Кременчука 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;
Поїзд №55/56 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;
Поїзд №357/358 Київ — Ворохта курсуватиме до станції Коломия 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, і з Коломиї до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.
Також, приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме до станції Яремче і зворотно 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.
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Крім того, на час ремонту тимчасово не курсуватимуть такі регіональні поїзди в наступні дати:
16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та Рахова, поїзд №809/810 Львів — Рахів;
в ті ж дати, поїзди №753/754 та 755/756 Рахів — Валя-Вішеулуй в обох напрямках;
16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та 17-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-3 листопада відправленням з Рахова, поїзд №815/816 Львів — Рахів;
в той самий період тимчасово не курсуватимуть також приміські поїзди №6402/6401 та №6404/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.
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