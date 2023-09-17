Україна домовилася про інтермодальні залізничні перевезення з Австрією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Укрзалізниця та дочірня компанія Австрійських залізниць Rail Cargo Austria домовилися про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Як повідомили у пресслужбі Укрзалізниц, відповідний меморандум сторони підписали 14 вересня, передає УНН.
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«Цим меморандумом ми розпочинаємо роботу над реалізацією проєкту інтермодальних перевезень між нашими країнами. Наразі ми оцінюємо можливості встановлення регулярного залізничного сполучення такого типу між Києвом та Віднем і розглядаємо маршрут через Львів та Будапешт для долучення до проєкту якомога більше великих міст», — повідомив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.
Деталі
Сторони також обговорили можливість експлуатації зерновозів парку Укрзалізниці на території Угорщини та Словаччини й особливості митного оформлення імпортно-експортних операцій інтермодальних перевезень.
Згідно з меморандумом, у рамках реалізації проєкту Укрзалізниця відповідатиме за тяговий рухомий склад, інтермодальні вагони широкої колії, термінальні послуги та митні формальності в Україні, а Rail Cargo Group, до якої входить Rail Cargo Austria, бере на себе відповідальність за вказаними пунктами на території Євросоюзу.
Зазначається, що старт проєкту очікується вже у 2023 році: сторони погодили попереднє тестове перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт вже у вересні.
Довідково
Інтермодальні перевезення є переміщенням вантажів за принципом «від дверей до дверей», у якому послідовно залучають принаймні два види транспорту. При цьому готуються й виконуються вони під єдиним керівництвом. Організатор погоджує дії всіх сторін — вантажовласників, перевізників і перевізних комплексів — на усіх етапах перевезення і відповідає за схоронність вантажу, терміни виконання та оплату послуги.
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В Україні про запровадження таких послуг оголосили у лютому 2023 року. Йдеться про перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу «Ліски».