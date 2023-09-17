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Украина договорилась об интермодальных железнодорожных перевозках с Австрией

Украина договорилась об интермодальных железнодорожных перевозках с Австрией

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Укрзализныця и дочерняя компания Австрийских железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября, передает УНН.

Цитата

«Этим меморандумом мы начинаем работу над реализацией проекта интермодальных перевозок между нашими странами. Сейчас мы оцениваем возможности установления регулярного железнодорожного сообщения такого типа между Киевом и Веной и рассматриваем маршрут через Львов и Будапешт для приобщения к проекту как можно больше крупных городов», — сообщил член правления УЗ Вячеслав Еремин.

Детали

Стороны также обсудили возможность эксплуатации зерновозов парка Укрзализныци на территории Венгрии и Словакии и особенности таможенного оформления импортно-экспортных операций интермодальных перевозок.

Согласно меморандуму, в рамках реализации проекта Укрзализныця будет отвечать за тяговый подвижной состав, интермодальные вагоны широкой колеи, терминальные услуги и таможенные формальности в Украине, а Rail Cargo Group, в которую входит Rail Cargo Austria, берет на себя ответственность по указанным пунктам на территории Евросоюза.

Отмечается, что старт проекта ожидается уже в 2023 году: стороны согласовали предварительную тестовую перевозку полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт уже в сентябре.

Справочно

Интермодальные перевозки представляют собой перемещение грузов по принципу «от двери до двери», в котором последовательно задействуют по крайней мере два вида транспорта. При этом готовятся и выполняются они под единым руководством. Организатор согласовывает действия всех сторон — грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных комплексов — на всех этапах перевозки и отвечает за сохранность груза, сроки выполнения и оплату услуги.

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В Украине о введении таких услуг объявили в феврале 2023 года. Речь идет о перевозке контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса «Лиски».

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