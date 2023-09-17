Украина договорилась об интермодальных железнодорожных перевозках с Австрией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Укрзализныця и дочерняя компания Австрийских железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября, передает УНН.
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«Этим меморандумом мы начинаем работу над реализацией проекта интермодальных перевозок между нашими странами. Сейчас мы оцениваем возможности установления регулярного железнодорожного сообщения такого типа между Киевом и Веной и рассматриваем маршрут через Львов и Будапешт для приобщения к проекту как можно больше крупных городов», — сообщил член правления УЗ Вячеслав Еремин.
Детали
Стороны также обсудили возможность эксплуатации зерновозов парка Укрзализныци на территории Венгрии и Словакии и особенности таможенного оформления импортно-экспортных операций интермодальных перевозок.
Согласно меморандуму, в рамках реализации проекта Укрзализныця будет отвечать за тяговый подвижной состав, интермодальные вагоны широкой колеи, терминальные услуги и таможенные формальности в Украине, а Rail Cargo Group, в которую входит Rail Cargo Austria, берет на себя ответственность по указанным пунктам на территории Евросоюза.
Отмечается, что старт проекта ожидается уже в 2023 году: стороны согласовали предварительную тестовую перевозку полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт уже в сентябре.
Справочно
Интермодальные перевозки представляют собой перемещение грузов по принципу «от двери до двери», в котором последовательно задействуют по крайней мере два вида транспорта. При этом готовятся и выполняются они под единым руководством. Организатор согласовывает действия всех сторон — грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных комплексов — на всех этапах перевозки и отвечает за сохранность груза, сроки выполнения и оплату услуги.
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В Украине о введении таких услуг объявили в феврале 2023 года. Речь идет о перевозке контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса «Лиски».