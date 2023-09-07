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Майже 7 мільйонів українців подорожували влітку поїздами

Майже 7 мільйонів українців подорожували влітку поїздами

Київ • УНН

 • 364501 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Укрзалізниці підбили підсумки перевезень за літо, що минуло. Найпопулярнішими рейсами були всі поїзди до гір, а в найбільш навантажені дні довелось призначити 31 додатковий поїзд, передає УНН.

Цитата

В Укрзалізниці повідомили, що влітку українці активно подорожували країною - 6,7 млн пасажирів скористалися поїздами внутрішнього сполучення.

Найбільш популярними напрямками були Київ — Львів, Харків — Львів, Дніпро — Львів, Київ — Одеса, Київ — Славсько, Київ — Ворохта.

Також мати неабиякий попит всі поїзди до гір — Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня, Рахів, Славсько — з усіх напрямків.

На найбільш популярні дати Укрзалізниця призначила 31 додатковий поїзд, ними здійснено 381 рейс. Крім того, залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів, які курсують на захід України: Івано-Франківськ, Чернівці тощо.

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