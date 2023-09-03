“Укрзалізниця” запустила ще один потяг до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З сьогоднішнього дня, 3 вересня, з України до Польщі почав курсувати ще один потяг: Київ — Хелм. Про це пише УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.
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“Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм вирушив у перший рейс!
До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02). Зворотно з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45”, — зазначили в “Укразалізниці”.
Нагадаємо
Через ремонт на польській залізниці з 8 вересня буде змінено маршрути поїздів з України до Польщі і у зворотньому напрямку, але повністю їх не скасують