“Укрзалізниця” запустила ще один потяг до Польщі

Цитата

“Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм вирушив у перший рейс!

До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02). Зворотно з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45”, — зазначили в “Укразалізниці”.

Нагадаємо

Через ремонт на польській залізниці з 8 вересня буде змінено маршрути поїздів з України до Польщі і у зворотньому напрямку, але повністю їх не скасують