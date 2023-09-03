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19:26 • 5649 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 50917 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100470 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101455 просмотра

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13 марта, 13:25 • 87982 просмотра

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“Укрзализныця” запустила еще один поезд в Польшу

Киев • УНН

 • 5906126 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, 3 сентября, из Украины в Польшу начал курсировать еще один поезд: Киев — Хелм. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Укрзализныцю”.

Цитата

“Наш новый международный поезд № 119/120 Киев — Хелм отправился в первый рейс!
В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 —21:02). Обратно из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45”, — отметили в “Укразализныце”.

Напомним

Из-за ремонта на польской железной дороге с 8 сентября будут изменены маршруты поездов из Украины в Польшу и в обратном направлении, но полностью их не отменят

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