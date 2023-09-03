“Укрзализныця” запустила еще один поезд в Польшу

Цитата

“Наш новый международный поезд № 119/120 Киев — Хелм отправился в первый рейс!

В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 —21:02). Обратно из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45”, — отметили в “Укразализныце”.

Напомним

Из-за ремонта на польской железной дороге с 8 сентября будут изменены маршруты поездов из Украины в Польшу и в обратном направлении, но полностью их не отменят