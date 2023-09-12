Укрзалізниця збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Херсоном та Миколаєвом. З 23 вересня поїзд “Київ — Миколаїв” буде курсувати до Херсону. А з 24 вересня запроваджуються додаткові рейси з Херсону до Миколаєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Деталі
Повідомляється, що на додачу до черезденного поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, у дні його відсутності розпочне курсування безпересадкова група вагонів Київ — Херсон.
Група вагонів буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та розпочне курсування з 23 вересня.
Відправлення з Києва по непарних днях о 21:33, Миколаїв 07:07 — 07:27, прибуття у Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсона по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, Миколаїв 21:15 — 21:35, прибуття до Києва о 07:21 ранку.
До того ж, окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва.
Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсона о 18:43. Поїзд курсуватиме по парних днях, починаючи з 24 вересня.
Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
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