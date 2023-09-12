Укрзализныця увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом

Детали

Сообщается, что в дополнение к черездневному поезду №101/102 Краматорск — Киев — Херсон, в дни его отсутствия начнет курсировать беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон.

Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев — Николаев и начнет курсирование с 23 сентября.

Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 — 07:27, прибытие в Херсон в 09:26 следующего дня. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

К тому же, кроме ежедневного сообщения с Киевом, Херсон будет иметь еще и дополнительные рейсы в Николаев.

Поезд №219/220 Николаев — Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие на ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно со ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Билеты на эти рейсы постепенно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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