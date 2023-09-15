В Укразалізниці розповіли про найпопулярніші поїзди літа 2023
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Укрзалізниці підбили підсумки літа, що минуло. Найбільш заповненими і, відповідно, найбільш ажіотажними серед пасажирів став Київ - Перемишль. Поїзд заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%. Найбільшу кількість пасажирів, 186 313, перевіз Запоріжжя — Львів, передає УНН з посиланням на перевізника.
Деталі
Найбільшу кількість пасажирів у період з 1 червня по 31 серпня було перевезено рейсами:
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- №119/120 Запоріжжя — Львів (186 313 пасажирів);
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- №41/42 Дніпро — Трускавець (181 772 пасажири);
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- №705/706 Київ — Перемишль (171 253 пасажири);
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- №715/716 Київ — Перемишль (168 912 пасажирів);
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- №81/82 Київ — Ужгород (163 374 пасажири).
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При цьому найбільш заповненими і, відповідно, найбільш ажіотажними серед пасажирів загалом стали поїзди:⠀
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- №53/54 Київ — Перемишль (заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%);
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- №23/24 Київ — Хелм (96%);
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- №67/68 Київ — Варшава (96%);
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- №712/711 Київ — Краматорськ (94%);
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- №19/20 Київ — Хелм (94%).
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Перевізник повідомив, що наразі йде робота над новим графіком руху, що розширить пропозицію на ажіотажних напрямках та дозволить усім подорожувати з комфортом.
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