В Укразализныце рассказали о самых популярных поездах лета 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Укрзализныце подвели итоги прошедшего лета. Наиболее заполненными и, соответственно, наиболее ажиотажными среди пассажиров стал Киев - Перемышль. Поезд заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%. Наибольшее количество пассажиров, 186 313, перевез Запорожье — Львов, передает УНН с ссылкой на перевозчика.
Детали
Наибольшее количество пассажиров в период с 1 июня по 31 августа было перевезено рейсами:
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- №119/120 Запорожье — Львов (186 313 пассажиров);
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- №41/42 Днепр — Трускавец (181 772 пассажира);
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- №705/706 Киев — Перемышль (171 253 пассажира);
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- №715/716 Киев — Перемышль (168 912 пассажиров);
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- №81/82 Киев — Ужгород (163 374 пассажира).
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При этом наиболее заполненными и, соответственно, наиболее ажиотажными среди пассажиров в целом стали поезда:⠀
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- №53/54 Киев — Перемышль (заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%);
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- №23/24 Киев — Хелм (96%);
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- №67/68 Киев — Варшава (96%);
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- №712/711 Киев — Краматорск (94%);
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- №19/20 Киев — Хелм (94%).
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Перевозчик сообщил, что сейчас идет работа над новым графиком движения, что расширит предложение на ажиотажных направлениях и позволит всем путешествовать с комфортом.
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