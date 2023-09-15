В Укразализныце рассказали о самых популярных поездах лета 2023 года

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Укрзализныце подвели итоги прошедшего лета. Наиболее заполненными и, соответственно, наиболее ажиотажными среди пассажиров стал Киев - Перемышль. Поезд заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%. Наибольшее количество пассажиров, 186 313, перевез Запорожье — Львов, передает УНН с ссылкой на перевозчика.

Детали

Наибольшее количество пассажиров в период с 1 июня по 31 августа было перевезено рейсами:

  • №119/120 Запорожье — Львов (186 313 пассажиров);
  • №41/42 Днепр — Трускавец (181 772 пассажира);
  • №705/706 Киев — Перемышль (171 253 пассажира);
  • №715/716 Киев — Перемышль (168 912 пассажиров);
  • №81/82 Киев — Ужгород (163 374 пассажира).

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При этом наиболее заполненными и, соответственно, наиболее ажиотажными среди пассажиров в целом стали поезда:⠀

  • №53/54 Киев — Перемышль (заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%);
  • №23/24 Киев — Хелм (96%);
  • №67/68 Киев — Варшава (96%);
  • №712/711 Киев — Краматорск (94%);
  • №19/20 Киев — Хелм (94%).

Перевозчик сообщил, что сейчас идет работа над новым графиком движения, что расширит предложение на ажиотажных направлениях и позволит всем путешествовать с комфортом.

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