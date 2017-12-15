"Укрзализныця" увеличила в 4,5 раза пассажирские перевозки со странами ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. ПАО "Укрзализныця" увеличила в 4,5 раза пассажирские перевозки со странами Европы. Об этом сказал во время итоговой пресс-сконференции и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Укрзализныця" начала объединять Украину с Европой. Мы в четыре с половиной раза увеличили пассажирские перевозки с европейскими странами. На сегодняшний день "Укрзализныця" объединяет семь европейских государств с Украиной", - подчеркнул он.
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Кравцов также рассказал, что за 11 месяцев этого года предприятие продало такое же количество билетов как за весь предыдущий год.
Напомним, с 10 декабря 2017 года начал действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.