"Укрзализныця" увеличила в 4,5 раза пассажирские перевозки со странами ЕС

"Укрзализныця" начала объединять Украину с Европой. Мы в четыре с половиной раза увеличили пассажирские перевозки с европейскими странами. На сегодняшний день "Укрзализныця" объединяет семь европейских государств с Украиной", - подчеркнул он.

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Кравцов также рассказал, что за 11 месяцев этого года предприятие продало такое же количество билетов как за весь предыдущий год.

Напомним, с 10 декабря 2017 года начал действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.