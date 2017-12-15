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“Укрзалізниця” збільшила у 4,5 рази пасажирські перевезення з країнами ЄС

“Укрзалізниця” збільшила у 4,5 рази пасажирські перевезення з країнами ЄС

Київ • УНН

 • 12162 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” збільшила у 4,5 рази пасажирські перевезення з країнами Європи. Про це сьогодні сказав під час підсумкової прес-сконференції в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.

“Укрзалізниця” почала об’єднувати Україну з Європою. Ми в чотири з половиною рази збільшили пасажирські перевезення з європейськими країнами. На сьогодні “Укрзалізниця” об’єднує сім європейських держав з Україною", — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Укрзалізниці" заявили про збитковість пасажирських перевезень

Кравцов також розповів, що за 11 місяців цього року підприємство продало таку ж кількість білетів як за весь попередній рік.

Нагадаємо, з 10 грудня 2017 року почав діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.

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