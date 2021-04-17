Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на Пасху

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 74476 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129699 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184934 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186806 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271710 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314389 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157062 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142920 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269375 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126319 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 103708 просмотра
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 44628 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 178716 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

12:59 • 38063 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 56456 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 314389 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269375 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425231 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391241 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 374645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 56461 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 178717 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209759 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190221 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 271711 просмотра
Актуальное
Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на Пасху

Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на Пасху

Киев  •  УНН

 • 22929 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В Укрзализныце сообщается, что спрос на перевозки в период пасхальных и майских праздников продолжает расти. Поэтому на наиболее популярные направления добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались.

“Количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины увеличено. В частности, свой первый рейс после переименования осуществит „Бойкивский экспресс“ в Славское”, - говорится в сообщении.

Детали

Назначены дополнительные поезда:
• № 29/30 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода — 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.
• № 124/123 Киев — Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки — 1, 4, 8, 11 мая.
• № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска — 1, 3 и 9 мая.
• № 209/210 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы — 1 и 3 мая.
• № 239/240 — 207/208 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода — 1, 4, 8, 10 мая.
• № 242/241 — 210/212 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы — 9 мая.
• № 211/212 Харьков — Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова — 1, 4, 8, 10 мая.
• № 232/231 Запорожье — Ивано-Франковск. З Запорожье отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска — 1 и 9 мая.
• № 243/244 Киев — Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова — 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.
• № 254/253 Киев — Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя — 1, 4 и 10 мая.
• № 251/252 Харьков — Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева — 30 апреля и 10 мая.
• № 298/297 Николаев — Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева — 30 апреля, 5, 7, 11 мая.
• № 745/746 “Бойкивский экспресс” Киев — Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.
• № 774/773 Киев — Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.
• № 779/780 Сумы — Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.
• № 781/782 Черкассы — Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

Отмечается, что продажа билетов на указанные рейсы открывается уже с 17 апреля.

Дополнение

Укрзализныця с 11 апреля 2021 возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменено красный уровень эпидемической опасности. Сейчас в закарпатского региона курсирует 10 пассажирских поездов.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы “инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг”.

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом — с 53 350 000 проданных проездных документов до 19 520 000. При этом по состоянию на 15 апреля, с начала 2021, продано уже 5 534 018 билетов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы