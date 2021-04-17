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Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на Великдень

Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на Великдень

Київ • УНН

 • 22937 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на Великодні та травневі свята до різних регіонів України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

В Укрзалізниці повідомляється, що попит на перевезення в період великодніх та травневих свят продовжує зростати. Відтак на найбільш популярні напрямки додає рейси заздалегідь. Це забезпечить більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, щоб в потягах було можливо зберігати соціальну дистанцію та пасажири на вокзалах були розмежовані в часі й менше перетинались.

«Так, кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята до різних регіонів України збільшена. Зокрема, свій перший рейс після перейменування здійснить «Бойківський експрес» до Славська», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Призначено додаткові поїзди:
• №29/30 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода — 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.
• №124/123 Київ – Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки — 1, 4, 8, 11 травня.
• №138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська — 1, 3 та 9 травня.
• №209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси — 1 та 3 травня.
• №239/240 - 207/208 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода — 1, 4, 8, 10 травня.
• №242/241 - 210/212 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси — 9 травня.
• №211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова — 1, 4, 8, 10 травня.
• №232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня.
• №243/244 Київ – Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова — 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.
• №254/253 Київ – Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня.
• №251/252 Харків – Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва — 30 квітня та 10 травня.
• №298/297 Миколаїв – Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня.
• №745/746 «Бойківський експрес» Київ – Славсько. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.
• №774/773 Київ – Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.
• №779/780 Суми – Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.
• №781/782 Черкаси – Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

Зазначається, що продаж квитків на зазначені рейси відкривається вже з 17 квітня.

Доповнення

Укрзалізниця з 11 квітня 2021 року відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовано червоний рівень епідемічної небезпеки. Наразі до закарпатського регіону курсує 10 пасажирських поїздів.

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 15 квітня, з початку 2021 року, продано вже 5 534 018 квитків.

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