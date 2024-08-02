«Укрзалізниця» открывает продажу билетов на детский купейный вагон, спроектированный в партнерстве с ЮНИСЕФ, который будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков - Ясиня с 8 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, пишет УНН.

Стартовали продажи билетов на первый в истории Укрзализныци детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков - Ясиня с 8 августа. Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в дороге - говорится в сообщении.

Детский вагон был спроектирован по инициативе «Укрзализныци» в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке Правительства Бельгии. Работы по модернизации продолжались около полугода. Вагон оснащен современными решениями для комфортного путешествия родителей с детьми, включая детские манежи и пеленальные столики в туалете.

Мы системно движемся к нашей цели - стать наиболее дружественной к детям железной дорогой в Европе. Благодарен ЮНИСЕФ за партнерство и заботу о самых маленьких пассажирах на всех этапах их путешествия: от современных детских зон на 6 вокзалах до этого вагона. Важно, что этот уникальный вагон модернизирован в Украине - на нашем Киевском электровагоноремонтном заводе. До конца этого года планируем запустить еще 7 таких вагонов - подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Билеты на этот вагон можно приобрести исключительно через мобильное приложение «Укрзализныци». Стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов того же класса в этом же поезде. Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении, чтобы родители с маленькими детьми могли выбрать именно этот вагон.

Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами «Укрзализныци» бесплатно и не требуют отдельного билета.

Напомним,

Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе. Уже сегодня они появятся на четырех новых рейсах дальнего следования, сообщили в компании.