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"Укрзализныця" возобновила движение поездов львовского направления

"Укрзализныця" возобновила движение поездов львовского направления

Киев • УНН

 • 176717 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. АО "Укрзализныця" сообщило, что возобновило движение поездов на львовском направлении. Поезда курсируют с задержкой. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Движение поездов львовского направления восстановлено в штатном режиме. В настоящее время с задержками от 1 до 5 часов следуют 7 поездов. Надвигаем отставание и двигаемся вперед", - говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается о таких поездах:

№85/233 Запорожье, Покровск — Львов (задержка 2 часа 15 мин, возобновление движения ожидается в течение получаса);

№715 Киев — Перемышль (задержка 3 часа, возобновление движения ожидается в течение получаса);

№45/46 Ужгород — Харьков (задержка 2 часа, поезд только что отправлен из Львова);

№5/6 Ивано-Франковск — Запорожье (задержка 1 ч 32 мин, поезд только что отправлен из Львова);

№259/260 Ивано-Франковск — Сумы (возможна несколько минутная задержка на отправку и замедленное движение по поврежденному участку).

Кроме того, изменилось расписание движения некоторых поездов по ст. Львов: более часа до времени прибытия на ст. Львов задерживаются поезда №6045 сообщением Тернополь — Львов, №805 сообщением Ровно — Львов.

В Укрзализныце сообщили, чтобы пассажиры извещать о своих планах по пересадкам поездные бригады перевозчика, которые "помогут их организовать".

Напомним

Укрзализныця добавила вагоны в эвакуационный поезд из Донбасса из-за роста желающих уехать

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